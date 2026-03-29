APP plaka denetimlerinin 1 Nisan'da başlayacak olması, milyonlarca araç sahibini harekete geçirdi. Özellikle piyasada yaygın şekilde kullanılan kalın harfli plakaların yasal olup olmadığı sorusu, sürücülerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından yapılan açıklamalar, bu konudaki belirsizliği büyük ölçüde giderdi.

Nisan ayıyla birlikte yürürlüğe girecek yaptırımlar öncesinde araç sahipleri, plakalarının standartlara uygun olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Peki, kalın harfli plakalar denetimlerde sorun yaratır mı?

Kalın harfli plakalar denetimlerde geçerli mi?

TŞOF veya yetkili şoförler odasından temin edilen plakalarda harf ve rakamların standarttan kalın görünmesi tek başına sorun oluşturmuyor. Plakanın resmi kanallardan alınmış olması ve üzerindeki güvenlik unsurlarının eksiksiz bulunması halinde kalın harfli plakalar yasal kabul ediliyor. Bu plakaların yenilenmesine gerek yok ve trafik denetimlerinde herhangi bir ceza uygulanmayacak.

Geçerli bir plakada hangi unsurlar bulunmalı?

Yasal bir APP plakanın üzerinde bazı zorunlu güvenlik ögeleri yer alıyor. Bunlar arasında TŞOF mührü, plakanın sol tarafındaki TR rumuzu, hologram ve güvenlik şeridi ile tekrar eden kare kutucuklar içindeki ay-yıldız ve TR ibareleri bulunuyor. Bu unsurlardan herhangi birinin eksik olması durumunda plaka geçersiz sayılabiliyor.

Son tarih ertelenecek mi?

APP plaka düzenlemesinde kritik bir gelişme daha yaşanıyor. TŞOF, 1 Nisan'a kadar tanınan sürenin yetersiz olduğunu belirterek süre uzatımı talep etti. Uygulamanın 1 Ocak 2027'ye kadar ertelenmesi yönünde çalışmalar yürütülüyor. Bu konudaki kararın 1 Nisan öncesinde netleşmesi bekleniyor.

Erteleme gerçekleşmezse uygun olmayan plakalarla yakalanan araç sahiplerine idari para cezası uygulanacak. Bu nedenle sürücülerin plakalarını bir an önce kontrol etmesi ve gerekiyorsa yetkili şoförler odasına başvurarak yeniletmesi önem taşıyor.

APP plaka nedir?

APP, "Akıllı Plaka Projesi" anlamına geliyor ve Türkiye genelinde araç plakalarının standartlaştırılması ile güvenlik seviyesinin artırılması amacıyla hayata geçirilen bir düzenleme. Proje kapsamında üretilen plakalar, üzerlerindeki hologram, güvenlik şeridi ve gizli işaretler sayesinde sahteciliğin önüne geçmeyi hedefliyor. Yetkisiz kanallardan temin edilen veya güvenlik unsurları eksik olan plakalar bu düzenlemeyle birlikte trafikten men edilecek. Araç sahiplerinin plakalarını yalnızca TŞOF onaylı noktalardan temin etmeleri gerekiyor.