Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Çirkin dizisi, dramatik kurgusu ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla izleyicilerin radarına girdi. Aşk, hesaplaşma ve toplumsal gerçeklerin iç içe geçtiği yapım, daha ilk bölümlerinden itibaren büyük merak uyandırıyor. Peki, Çirkin dizisi nerede çekildi, konusu ne ve kadroda hangi isimler yer alıyor?

Masumiyetin zorlu hayat koşullarıyla sınandığı Çirkin, hem karakter derinliği hem de görsel atmosferiyle öne çıkan bir yapım olarak kendini konumlandırıyor.

Çirkin dizisi nerede çekildi?

Çirkin dizisinin çekimleri tamamen İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Özellikle açılış sahneleri Bebek semtinde çekilirken, dizinin farklı bölümlerinde İstanbul'un hem modern hem de geleneksel yüzünü yansıtan mekanlar kullanılıyor. Şehrin sosyal ve kültürel dokusu, hikayenin atmosferini güçlendiren önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Çirkin dizisinin konusu ne?

Çirkin'in hikayesi, tanınmış bir isim olan Meryem Tunalı'nın gizemli kayboluşuyla başlıyor. Küçük yaşta ailesini kaybeden Meryem, hayatın acımasız yüzüyle erken tanışmış bir kadın. Tüm zorluklara rağmen kalbinde taşıdığı tek gerçek duygu, Kadir'e olan sevgisi.

Ancak yıllar boyunca Kadir'in hayatı bambaşka bir yöne evrilir. Güç, para ve ihtirasla şekillenen bir dünyaya adım atan Kadir ile Meryem'in yolları yeniden kesiştiğinde, ortaya basit bir aşk hikayesinden çok daha karmaşık bir tablo çıkıyor. Dizi, romantik anlatının ötesinde karakterlerin içsel çatışmalarını ve toplumsal dönüşümleri de derinlemesine işliyor.

Çirkin dizisinin oyuncuları kimler?

Çirkin dizisinin kadrosunda deneyimli ve genç isimlerin güçlü bir birleşimi yer alıyor. Başrollerde Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak bulunurken, kadroda Nur Sürer, Çetin Tekindor, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı ve Cahit Gök gibi tanınmış oyuncular da dikkat çekiyor.

Genç kuşaktan Gözde Kansu, Zeynep Eylül Ersöz, Buse Badurlar, Berkay Şahinoğlu ve Öykü Su Sakarya gibi isimler de yapıma taze bir enerji katıyor. Usta oyuncularla yeni nesil isimlerin aynı projede buluşması, Çirkin'e hem dramatik derinlik hem de dinamik bir anlatım gücü kazandırıyor.