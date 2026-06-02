Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS kapsamındaki merkezî sınav ile A Millî Futbol Takımı'nın Dünya Kupası maç programının aynı güne denk gelmesi üzerine beklenmedik bir adım attı. Bu kritik kararın hemen ardından eğitim camiasında ve sosyal medyada "okullar erken mi kapanıyor" tartışması baş gösterdi. Öğrenciler 12 Haziran Cuma günü ders işlenip işlenmeyeceğini, sıraların boş kalıp kalmayacağını merak ediyor. Bakanlığın yayımladığı resmi kararlar ve sınav hazırlık süreci, önümüzdeki haftanın ders programına dair net detayları ortaya koydu.

12 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ, HAFTAYA CUMA OKUL VAR MI?

MEB tarafından alınan karara göre, haftaya Cuma yani 12 Haziran'da tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Milyonlarca öğrenci için o gün ders zili çalmayacak ve sınıflarda ders işlenmeyecek. Öğrenciler ve öğretmenler, sınav hazırlıkları kapsamında cuma gününü izinli geçirecek.

12 HAZİRAN CUMA GÜNÜ OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?

Eğitime bir gün ara verilmesinin arkasında, LGS hazırlıkları ile 2026 FIFA Dünya Kupası fikstüründeki zorunlu değişiklik yer alıyor. Daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılacağı ilan edilen LGS merkezî sınavı, A Millî Futbol Takımımızın Avustralya ile oynayacağı turnuva maçının aynı güne rastlaması sebebiyle 13 Haziran Cumartesi gününe alındı. Sınav binalarının hazırlanması, sıra numaralarının düzenlenmesi ve salonların hazır hâle getirilmesi amacıyla sınavdan bir önceki gün olan 12 Haziran Cuma günü okulların tatil edilmesine karar verildi.

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK, YAZ TATİLİ ÖNE Mİ ÇEKİLDİ?

Sınav hazırlığı sebebiyle cuma gününün tatil ilan edilmesi, "yaz tatili erken mi başlıyor" sorusunu beraberinde getirdi. Ancak Millî Eğitim Bakanlığının daha önce yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde herhangi bir süre değişikliği bulunmuyor. Okullar planlandığı gibi 26 Haziran Cuma günü kapanacak ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. Dolayısıyla okulların planlanandan daha erken kapanması ya da yaz tatilinin öne çekilmesi söz konusu değil.