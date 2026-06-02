Ortaöğretim kurumlarına geçiş yapacak 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı 2026 LGS için heyecan dorukta. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adayların hazırlıkları hız kazanırken, sınav günü salonlarda sorun yaşamak istemeyenler LGS sınav yerleri sorgulama ekranı ve e-Okul giriş işlemlerini araştırmaya başladı. Bakanlığın bu yıl sınav takviminde yaptığı özel bir değişiklik ise sürecin gidişatını doğrudan etkiledi. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak ve belgede hangi detaylar yer alacak?

2026 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığının takvimine göre, fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren erişime açılıyor. Adaylar bu belgeleri kendi okul müdürlüklerinden teslim alabiliyor. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, öğrencilerin hem bu onaylı giriş belgesini hem de geçerli bir kimlik kartını yanlarında bulundurmaları zorunlu tutuluyor.

2026 LGS NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

A Millî Futbol Takımı'nın Dünya Kupası maç programı ile çakışması nedeniyle LGS tarihinde bu yıl önemli bir güncellemeye gidildi. Daha önce 14 Haziran olarak planlanan merkezî sınav, yapılan değişiklikle 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe alındı. Hem yurt içinde hem de yurt dışındaki sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle uygulanacak sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

LGS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK VE KAÇ OTURUM?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınav, iki farklı oturum hâlinde organize ediliyor. Öğrencilerin sözel ve sayısal alanlardaki bilgilerini ölçecek olan bu iki oturumun toplam süresi 155 dakika olarak belirlendi. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerini hedefleyen öğrenciler, 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından bu zorlu maraton için gün sayıyor.