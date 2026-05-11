Şehirde özellikle özel akşam yemekleri, şef menüleri ve uzun tadım deneyimleri sunan restoranlar öne çıkıyor. Urla tarafındaki bağ rotaları ve sürdürülebilir mutfak anlayışı da bu yükselişte etkili oldu.

Michelin yıldızlı İzmir restoranları

İzmir’de lüks restoran denince ilk akla gelen yerlerden biri Vino Locale oluyor. Restoran son Michelin seçkisinde iki yıldız alan mekanlardan biri oldu. Özellikle şef Ozan Kumbasar’ın hazırladığı tadım menüleri gastronomi çevrelerinde sık konuşuluyor.

Bir diğer önemli adres ise OD Urla. Odun ateşi mutfağı ve Ege ürünlerini modern yorumlamasıyla tanınan restoran Michelin yıldızlı mekanlar arasında yer alıyor.

Teruar Urla ise Akdeniz ve modern Fransız mutfağını bir araya getiren tarzıyla dikkat çekiyor. Özellikle romantik akşam yemekleri için tercih edilen yerlerden biri olarak gösteriliyor.

Alsancak ve Kordon’daki lüks restoranlar

Şehir merkezinde daha klasik ama yüksek segment restoran arayanların uğradığı yerlerden biri İzmir Deniz Restaurant. Kordon manzarası ve deniz ürünleriyle uzun yıllardır İzmir’in en bilinen restoranlarından biri olarak görülüyor.

Scappi ise Swissôtel içinde yer alıyor. Modern sunumları ve rooftop atmosferi nedeniyle özellikle akşam yemeklerinde yoğun ilgi görüyor.

Deniz ürünleri tarafında İzmir Sakız Alsancak Restaurant ve Birinci Kordon Balık Restoran da üst segment restoranlar arasında gösteriliyor.

İzmir’de fine dining kültürü neden büyüdü

Urla’daki bağ rotaları, butik üreticiler ve yerel ürünlere dönüş son yıllarda İzmir mutfağını değiştirdi. Şef restoranlarının artmasıyla birlikte şehir artık sadece tatil destinasyonu değil, gastronomi şehri olarak da anılıyor. Özellikle yabancı turistlerin Michelin yıldızlı restoranlar için Urla’ya geldiği belirtiliyor.