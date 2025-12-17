Son Mühür- Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, adliyenin emanet bürosunda bulunan kasalardan yüklü miktarda altın ve gümüşün çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Altın ve gümüşün yurtdışına kaçırıldığı belirlendi

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Emanet Bürosu’nda görevli kadrolu işçi Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş’ın kasalarda bulunan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü aldıktan sonra İngiltere’ye gittikleri tespit edildi.

Kırmızı bülten kararı

Hakkında yakalama kararı bulunan Erdal Timurtaş ve Esma Timurtaş için kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı’na resmi yazı gönderildi. Talebin kabul edilmesinin ardından iki şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli sorumlu cumhuriyet savcısı, Emanet Bürosu’nda çalışan Erdal Timurtaş’ın uzun süredir işe gelmemesi üzerine 1 Aralık tarihinde durumdan şüphelendi. Bunun üzerine emanet memuru K.D.’den kasaların açılması istendi.

Kasaların boş olduğunun görülmesi üzerine yapılan sayım ve incelemelerde, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ile 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmalarda Erdal Timurtaş’ın, eşi Esma Timurtaş ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçakla İngiltere’ye gittiği tespit edildi. Olayın ardından çift hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Erdal Timurtaş’ın adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla dışarı çıkardığı belirlendi. Şüpheli K.D. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.