Son Mühür / Yağmur Daştan - Kiraz’ın okullarında yaşandığı iddia edilen su sorunu ülke gündemine oturdu. İlçede su sorunu yaşanıp yaşanmadığına yönelik tartışmalar sürerken; önceki dönem Kiraz Belediye Başkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Müşaviri Saliha Özçınar, yaşananları Son Mühür’e değerlendirdi

“Büyükşehir’in beceriksizlikleri il bazına yayıldı”

Kiraz’ın birçok noktasında ayrı ayrı sorunlar olduğunu aktararak açıklamalarına başlayan Özçınar, “Kiraz’da sadece su ile ilgili değil servis yolları ile ilgili de sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Sorunlara artık Kiraz’da değil İzmir’de de çözüm bulamıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin beceriksizliklerine devam etmesi artık ilçe bazını geçti; il bazına yayıldı. Bu sadece Kiraz özelinde değil; İZSU’nun başarısız ve beceriksiz politikaları yüzünden olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Artık kendilerinden bir beklentimiz kalmadı”

“Ben Kiraz Belediye Başkanı olduğum dönemde Devlet Su İşleri (DSİ) ile iletişime geçerek özellikle kırsal mahallelerimize yönelik deneme suyu kuyularını açtırmıştım” sözleriyle geçmiş dönemde Kiraz’da yaptıkları çalışmaları anlatan Özçınar, “Bu kuyuları İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devrettirerek aslında ellerine geçici bir çözüm de sunmuştuk. Ancak şu anda durum biraz daha farklı; yeraltı kaynakları hepten azalmaya başladı. En basitinden göletlerimiz var fakat bu göletlerimizdeki suyu vahşi sulama ile kullandıklarını da biliyoruz. Damlama suyuna da geçebilirlerdi ama yapmadılar. Maalesef ki su noktasında artık kendilerinden bir beklentimiz kalmadı” ifadelerini kullandı.

“15 yıl daha geriye gitmiş oldu”

Kiraz’da uzun süren AK Parti yönetiminin ardından bu dönemde ilçenin CHP yönetimine geçtiğinin hatırlatılması üzerine de Özçınar, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi birleşince Kiraz ihya olacaktı. Maalesef 15 yıl daha geriye gitmiş oldu” diyerek tepkisini gösterdi.