Son Mühür / Yağmur Daştan - Buca Belediyesi'ne Ankara ve Manisa’dan iki başkan yardımcısının atanması ile ilgili tartışmalar son sürat devam ediyor. Siyasi kulislerde, "CHP Lideri Özgür Özel müdahale etti" iddiaları dillendirilirken konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise iddiaları kesin bir dille reddetmiş ve “Ben davet ettim" açıklaması yapmıştı. Başkan Duman’ın açıklamalarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi MHP’li meclis üyesi Bahadır Altınkeser, İzmir siyasetinde çok konuşulacak iddialarda bulundu. Süreci yorumlayan ve yaşananları değerlendiren Altınkeser, “Bu, Buca’daki Deniz Yücel hegemonyasını kırmak için yapılan operasyondur” çıkışında bulundu.

‘Eskiden İmamoğlu gönderirdi şimdi Özgür Özel gönderiyor’

Olayın iki ayrı boyutu olduğunun altını çizen Altınkeser, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Görkem Bey’in söylediğini esas alacaksak; kendi kadrosu var, siyasi belediye başkan yardımcısı da var. Bunlar varken dışarıdan Aydın’dan, İstanbul’dan, Ankara’dan birilerini getiriyorsa demek ki doğru ve yetiştirilmiş bürokrat, liyakatli personel yok ki dışarıdan atama yapıyor. İkincisi de genel merkezden atama yapıldığı ile ilgili söylemler… Bunu biz İzmir’de hemen her yerde hissettik zaten. Eskiden Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilirdi şimdi Özgür Özel tarafından gönderiliyor.

‘Kendi evini tarif edemeyen genel sekreter’ vurgusu

Bunların sağlıklı olmadığını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde tespit ettik. Genel Sekreter olarak Ramazan Tezcan İstanbul’dan gönderildi. Belki doğru kişiydi belki kaliteli bir bürokrattı ama İzmir’i bilmediği için kendisi için de İzmir için de eksi yazdı. Daha kendi evini tarif edemeyen bir genel sekreterden biz İzmir’i yönetmesini istedik. Bu da mümkün değildi. Şimdi aynısı eğer Buca’da olacaksa Buca gibi maddi ve manevi sıkıntı içinde olan, grevlerden başını kaldıramayan bir Buca’yı dışarıdan gelen adaylarla Görkem Bey nasıl toparlayacak ya da Özgür Özel nasıl toparlayacak? Pek mümkün görünmüyor. Bunun örnekleri de daha önce oldu…”

“Üç kişinin aynı anda gelmesi dengeleri değiştirir”

“Sizce atamalar CHP genel merkezi tarafından mı yapıldı yoksa Başkan Duman mı bu isimleri davet etti?” sorusuna da yanıt veren MHP’li Altınkeser, “Allah var, Görkem Bey dışarıdan takviye yapmak istediğini hep dile getiren bir belediye başkanıydı. Bu bir kişi ile alakalıydı, üç kişinin aynı anda gelmesi dengeleri değiştirir: Birisi özel kalem. Buca’yı hiç bilmeyen bir insanın özel kalem görevi yapması veya çok kritik görevlerde belediye başkan yardımcılığı yapması mümkün değil. İzmir’den, Aliağa’dan örnek vereyim: Ben şimdi Aliağa’ya gidip belediye başkan yardımcılığı yapabilir miyim? Yapamam. Ben Aliağa’nın dinamiklerini bilmiyorum ki… Oradaki insanların ne istediğini, ne derdi olduğunu ben bilemem. Kendi ilçemden, İzmir’den ben gidemezken başka şehirlerden gelmelerini ben kabul edilir bulmuyorum” dedi.

“Deniz Yücel’e bir operasyon yaptığını düşünüyorum”

“Buca Belediyesi’ne ‘Kayyum’ söylentileri işin latifesi ama bunun CHP içinde bir operasyon olduğunu düşünüyorum” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Altınkeser, “Aynı zaman Deniz Yücel’in Buca ilçesine ve CHP Buca İlçe Teşkilatı’na etkisi herkesin malumu. Deniz Bey’e grup sözcülüğü görevi tekrar verilmemesi, MYK’ya da alınmamasından sonra bu gelişmelerin olmasının tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Aynı ana gelmesi tesadüf değil. Deniz Bey’in bence artık CHP’de de Buca’da da etkisi bitmiştir. Bu etkisini Görkem Duman ve Özgür Özel dışarıdan ithal adaylarla Deniz Yücel hegemonyasını bence Buca’da yıkmaya çalışıyorlar. Bu konuda iş birliği de yapıyor olabilirler ayrı ayrı da olabilir, ben bunu bilemem. Bu atamanın Deniz Yücel hegemonyasını yıkacak bir operasyon olduğunu düşünüyorum. CHP genel merkezi ‘Biz gönderdik’ demediği sürece ‘CHP gönderdi’ diyerek çok bilmişlik yapmak da doğru değil, bunlar sadece varsayım. Belediye başkanının iddiası kendi getirdiği yönünde ama üç tane bürokratı aniden ithal olarak getirmesi de kabul edilebilir değil. Ancak ben burada ama Görkem Duman’ın ama CHP’nin Deniz Yücel’e bir operasyon yaptığını ve bunu da Buca’daki hegemonyayı yıkmak olduğu için; içeride ekiplerini bir anda bertaraf ettiği için dışarıdan ekip getirildiğini düşünüyorum” dedi.

“Deniz Bey’in etkisini biliyorduk, bundan sonra etkisizliğini göreceğiz”

Yücel’in daha önce Buca’da 2014 yılında meclis üyeliği yaptığını, daha sonra grup başkan vekili ve büyükşehir belediyesi meclis üyesi olduğunu sonrasında da il başkanlığının ardından milletvekili olarak görevlendirdiğini hatırlatan MHP’li Altınkeser, “Deniz Bey’in doğuşu İzmir’de… Otomatik olarak bu dönem Buca’da ciddi etkisi vardı; bürokrat atamada da Görkem Bey’in gelişinde de… İçeride ciddi bir ekibi var, CHP ilçe teşkilatı ile de ilişkisi çok iyi. Deniz Yücel’in bu gücünün genel merkezde bittikten sonra kendisine yapılmış bir operasyon ya da adına ne derseniz diyin… Ancak Yücel hegemonyasını bitirmek için atamalar yapıldı. Atamalar kesinlikle yanlış, Görkem Bey yaptıysa da yanlış… Bunu Büyükşehir’de yaşadık Ramazan Bey’le ve negatif etkisini gördük. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hemen kendi ekibinden birini getirerek durumu toparlamaya çalıştı. Görkem Bey de keşke bundan bir ders çıkarsaydı. Deniz Bey’in de Buca’da etkisini biliyorduk, bundan sonra etkisizliğini göreceğiz gibime geliyor” diye konuştu.