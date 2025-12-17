Son Mühür- Alınan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görev yapan 18 birinci sınıf, 77 ikinci sınıf, 40 üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü emekli edildi. Ayrıca, daha önce yargı kararları doğrultusunda görevlerine iade edilen 100 emniyet müdürünün de yeniden emekliye ayrıldığı bildirildi.

Üst düzey isimler de listede yer aldı

Emeklilik kararları kapsamında dikkat çeken isimler de bulunuyor. Önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Resul Holoğlu da emekliye sevk edilenler arasında yer aldı. Holoğlu, görev süresi boyunca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile KOM’dan sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

Holoğlu’nun ismi, geçmiş dönemde kamuoyuna yansıyan bazı iddialar nedeniyle gündeme gelmişti. Bu iddialar arasında, yurt dışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’den ayrılmadan önce Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmenin organizasyonunda yer aldığı ve söz konusu görüşmede bulunduğu yönündeki iddialar da bulunuyordu.

Terfi sürecinin başlatılması bekleniyor

YDK tarafından alınan emeklilik kararlarının ardından, boşalan kadrolar için terfi sürecinin gündeme gelmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, birinci sınıf emniyet müdürlüğü başta olmak üzere üst kadrolara yönelik terfi işlemlerinin önümüzdeki süreçte başlatılması öngörülüyor.