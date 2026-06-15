Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Konak Belediyesi’nin her sene geleneksel olarak gerçekleştirdiği ve İzmirlilerin sabırsızlıkla beklediği Halk Oyunları Şenliği, bu yıl 20’nci kez kapılarını açtı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, büyük bir coşkuya sahne oldu.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve eşi Necip Mutlu’nun dışında KONSEV Başkanı Ersan Odaman, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın izlediği etkinlikte, adeta bir festival atmosferi yaşandı.

Sahne alan 400 dansçı, Balkanlardan Kafkaslara, Karadeniz’in enerjisinden Ege’nin zeybeğine kadar toplam 12 ayrı yörenin kültürünü izleyicilere aktardı. İzleyiciler, Anadolu’nun dört bir yanından gelen bu görsel şöleni büyük bir ilgiyle takip etti.

"Bu etkinliğin bir parçası olmak benim için onur verici"

Kendisi de daha önce halk oyunları oynamış olan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, şenliğin 20’nci yılını geride bırakmasından duyduğu mutluluğu, "Bu yıl festivalimizin tam 20’nci yılı.

20 yıldır bu harika şöleni sürdüren bütün kursiyerlerimize, öğretmenlerimize, Konak Belediyesi’nin kıymetli çalışanlarına, izlemeye gelip bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum.

Gerçekten büyük başarı. Folklor Anadolu’nun zenginliği, atalarımızdan bize kalan miras. Buna sahip çıkıp, bugün bu kültürü, bu neşeyi, Anadolu’nun bu hikayesini buraya taşıyan herkese çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir gösteri izledik. Bu etkinliğin bir parçası olmak benim için onur verici." diyerek paylaştı.

