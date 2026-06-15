Son Mühür/Merve Turan- İzmir'de yaşayan ve memleket hasreti çeken Gümüşhaneliler haftasonu doyasıya eğlendi. 14 Haziran Pazar günü Buca Bıçakçılar Piknik Alanı’nda büyük bir buluşmada birleşen Gümüşhaneliler eğlenceyi adeta zirveye taşıdı.

Sahnede yıldızlar geçidi ve kesintisiz coşku

Karabağlar DER-GÜ yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Serkan Ergin, Faruk Mıhçı, Recep Erdoğan ve Polat Taşkıran gibi sevilen sanatçılar sahne aldı. Klavyede Polat Taşkıran'ın olduğu şölenin sunuculuğunu Kuzeyin Kızı Zeynep üstlendi. Davul zurna ekibinin bir an bile durmadığı şölende her yaştan vatandaş eğlencenin tadını çıkardı.

7'den 70'e horon ve yöresel lezzet şöleni

Çocuklar için eğlence alanlarının da olduğu şenlikte horon gösterilerinden canlı müziğe, yöresel lezzetlere kadar doğa ile iç içe unutulmaz anlar yaşandı.

DER-GÜ Derneği’nin öncülüğünde düzenlenen 1. Gümüşhane Günleri Piknik Şöleni öncesinde açıklama yapan DER-GÜ Başkanı Ramazan Balyemez, “Heyecan büyük, Gümüşhaneliler yarın Buca’ya akacak. Güzel bir ilk yaşayacağız, piknik şöleni Gümüşhane şölenine dönüşecek” ifadelerini kullanmıştı.

Program saat 11.00'de başladı. Sabah saatlerinde başlayan şenlikte bir an bile durulmadı. Gümüşhaneliler yöresel havalarında oyun oynarken adeta kendilerinden geçtiler.

"İzmir’deki Gümüşhane meşalesini yaktık"

İzmir Gaziemir Gümüşhane Kelkitliler Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Turan şenliğe ilişkin şu ifadelerde bulundu:

"Tüm dernek başkanlarımızla tek yürek olarak burada buluştuk. Biz maneviyatı, memleket sevdası çok yüksek bir toplumuz ancak bugüne kadar bu gücü icraata dökmekte, meydanlara taşımakta eksik kalıyorduk. Bu eksiklik de bizleri içten içe huzursuz ediyordu. Bugün bu zinciri kırdık. İnşallah seneye 2. Gümüşhane Günleri Piknik Şöleni'ni çok daha büyük bir organizasyonla, daha büyük bir coşkuyla yapacağız. İzmir’deki Gümüşhane meşalesini yaktık, bundan sonra bizi çok daha güzel günler bekliyor." Tutuklu Duman'dan mesaj var! Başkan Vekili'ni tebrik etti, Meclis Üyelerine iradeye sahip çıktı teşekkürü! İçeriği Görüntüle