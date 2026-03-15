Son Mühür- Anadolu Üniversitesi bünyesindeki ön lisans ve lisans eğitim-öğretim süreçlerini düzenleyen yönetmelikte önemli değişikliklere gidildi. 15 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni kararlarla birlikte, mezuniyet statüleri ve disiplin cezalarının bu statüler üzerindeki etkisi netlik kazandı.

"Yüksek Onur" ve "Onur" öğrencisi için yeni kriterler

Yapılan düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin akademik başarı sıralamasını kapsıyor. Yönetmeliğin 21. maddesine eklenen fıkraya göre, Genel Not Ortalaması (GNO) üzerinden yapılan değerlendirmeler şu şekilde güncellendi:

Yüksek Onur Öğrencisi: GNO’su 3,50 ve üzeri olan mezunlar bu unvanı almaya hak kazanacak.

Onur Öğrencisi: GNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan mezunlar "Onur Öğrencisi" olarak mezun edilecek.

Disiplin cezası engel teşkil edecek

Yeni yönetmelikte başarı kriterlerinin yanı sıra öğrenci disiplini de ön planda tutuluyor. Akademik ortalaması ne kadar yüksek olursa olsun, hakkında kesinleşmiş bir disiplin cezası bulunan öğrenciler, "Yüksek Onur" veya "Onur" öğrencisi statüsüyle mezun olamayacak. Bu düzenleme, akademik başarının etik ve disiplin kurallarıyla desteklenmesi amacını taşıyor.

İlişiği kesilen öğrenciler için uygulama esasları

Yönetmeliğin 15. maddesinde yapılan değişiklikle, üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilere yönelik izlenecek prosedürler de güncellendi. Bu kapsamda, ilişiği kesilen öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu’nun güncel yönetmelik hükümleri uygulanacak.

Yürürlük ve uygulama

Resmî Gazete’de yayımlanarak bugün itibarıyla (15 Mart 2026) yürürlüğe giren bu yönetmelik hükümleri, Anadolu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülecek. Söz konusu değişikliklerle birlikte üniversitenin eski yönetmeliğindeki geçici 2. madde de resmen yürürlükten kaldırıldı.