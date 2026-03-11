Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim ordusunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Ataması" süreci kapsamında, çeşitli nedenlerle boş kalan kadrolar için beklenen ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bakanlık tarafından yapılan resmi duyuruyla birlikte, adayların merakla beklediği ek atama sonuçlarının dijital platform üzerinden paylaşıldığı bildirildi. Bu gelişme, atama bekleyen yüzlerce öğretmen adayı için yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Atama takvimi ve göreve başlama süreci

Eğitim camiasının yakından takip ettiği süreç, 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen 15 bin sözleşmeli öğretmen alımıyla büyük bir ivme kazanmıştı. İlk aşamada yerleştirmesi yapılan öğretmenler, yasal prosedürlerin bir parçası olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması aşamalarından geçirilmişti. Tüm süreçleri başarıyla tamamlayan eğitimciler, 19 Ocak tarihi itibarıyla okullarındaki görevlerine başlayarak öğrencileriyle buluşmuştu. Bugün açıklanan ek atamalar ise, Nisan 2025 dönemindeki başvuru duyurusu temel alınarak, sistemde boşluk oluşan pozisyonları doldurmayı hedefliyor.

Puan üstünlüğüyle yeni yerleştirmeler yapıldı

Nisan 2025 döneminde başvurusu onaylanmış ancak ilk etapta yerleşememiş adaylar arasından yapılan bu ek yerleştirmede, liyakat ve puan üstünlüğü esas alındı. Toplamda 144 sözleşmeli öğretmenin atamasının gerçekleştirildiği bu aşamada, kontenjanların verimli kullanılması ve boş kadroların hızla eğitime kazandırılması öncelendi. Bakanlık, yerleştirme işlemlerinin tamamen objektif kriterler çerçevesinde, adayların puan sıralamaları göz önünde bulundurularak bilgisayar ortamında tamamlandığını vurguladı.

Sonuç sorgulama ekranı ve e-Devlet erişimi

Atama heyecanı yaşayan adaylar, sonuç belgelerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sonuç platformu olan pbs.meb.gov.tr/sonuc adresi üzerinden ulaşabilecekler. Sorgulama işlemi için kişisel e-Devlet şifrelerinin kullanılması zorunlu tutulurken, adayların sisteme giriş yaparak atandıkları kurumları ve sürece dair detayları görüntüleyebilecekleri belirtildi. Ataması yapılan 144 öğretmenin, önümüzdeki günlerde tebligat ve gerekli belgelerin teslimiyle birlikte görev yerlerine sevk edilmesi bekleniyor.

