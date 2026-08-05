Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından 2010 yılından bu yana yürütülen Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında desteklenen "Doğu-Batı Dostluk & İpek Yolu Rallisi" düzenleyicilerinin girişimiyle gerçekleştirilen Anadolu Dostluk Rallisi kapsamında gelen 40 kişilik uluslararası ekip Selçuk'ta ağırlandı.

Ralli ekibi 2-12 Ağustos tarihleri arasında yaptığı İstanbul'dan Ankara'ya uzanan yolculuklarında Selçuk’u da ziyaret ederek, program kapsamında İsabey İlkokulu öğrencileriyle buluştu. Selçuk İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü M. Halis Demir katılımıyla beraber etkinlikte keyifli anlar yaşandı.

Kültürler arası köprüler inşa ediliyor

Başka ülkelerden gelen katılımcılar, kendi kültürlerini aktararak öğrencilerle yakından ilgilendi. Yolculuk anılarını paylaşarak öğrencilere dostluk mesajı verdi. İsabey İlkokulu öğrencileri ise hem konuklarla birebir iletişim kurarak hem de farklı ülkelerin yaşam biçimlerini tanıyarak verimli bir gün geçirdi. Evrensel bağların değerinin altının çizildiği bu buluşma, hatıra fotoğrafları çekilerek sonlandırıldı.

Öğrencilere uluslararası vizyon kazandıran proje tamamlandı

Selçuk İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan konuşmada bu konudan "Öğrencilerin uluslararası vizyon kazanmalarına ve kültürel etkileşimde bulunmalarına katkı sağlayan bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederiz." şeklinde bahsedildi.