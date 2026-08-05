Son Mühür- Selçuk’taki Pamucak Yolu, ilçenin ulaşımı için oldukça önem taşıyor. Oteller Bölgesi ve Efes Antik Kenti'ne ulaşımı sağlayan 9 kilometrelik Pamucak Yolu ‘nun tamamlanmasının ardından yeni başlayan çalışmalarla birlikte Selçuk'un ulaşım altyapısı baştan aşağı yenilenmeye devam ediyor.

"13 kilometrelik güzergâhı baştan sona yenileyeceğiz"

Çalışmaları kontrol eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “İzmir Büyükşehir Belediyemizin Yol İşleri Dairesi Başkanlığı ve İZBETON iş birliğiyle daha önce tek tek açıkladığımız yol yatırımlarını hayata geçiriyoruz. İlk olarak Pamucak Yolu tamamlandı, ardından Zeytinköy Yolu’nda çalışmalar başladı. Bunun devamında Sanayi Bölgesi ve TOKİ yolları gelecek. Seferihisar Yol Kavşağı’ndan başlayıp Efes Selçuk girişine kadar uzanan yaklaşık 13 kilometrelik güzergâhı yenilemiş olacağız. Bu önemli hizmetin ilçemize kazandırılmasını sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a, çalışma arkadaşlarına ve sahada emek veren tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Resmi başvurumuzu gerçekleştirdik”

Altyapı çalışmalarının devamını anlatan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Uzun yıllardır hem hemşehrilerimizin hem de İzmir Büyükşehir Belediyemizin yapılmasını istediği DSİ servis yolu için gerekli girişimleri yaptık. Bu alanın yapımını üstlenebilmek amacıyla DSİ’ye yetkilendirme talebimizi ilettik. Ancak kurumdan, yolun devredilmesi halinde işlem yapılabileceği yönünde yanıt aldık. Bunun üzerine yolun belediyemize devredilmesi için resmi başvurumuzu gerçekleştirdik. Devir sürecinin tamamlanması halinde söz konusu servis yolunun da yapımını gerçekleştireceğiz. DSİ’nin vatandaşlarımızın bu haklı talebine olumlu yaklaşacağına inanıyoruz” dedi.