Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Gürültü kirliliği ve yaşa bağlı işitme kayıplarının önüne geçmeyi amaçlayan Menemen Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı odyometri (işitme testi) taramalarını devam ettiriyor.

Asarlık Aile Sağlığı Merkezi, Ulukent Semt Polikliniği, ücretsiz ambulans nakli, diyetisyen, psikolojik danışmanlık ve evde bakım gibi hizmetleri gerçekleştiren belediye ekipleri, mobil işitme taramalarıyla direkt olarak vatandaşın ayağına gidiyor.

2 binden fazla vatandaşa test yapıldı

Yaklaşık bir yıldır aralıksız yapılan saha çalışmaları doğrultusunda okullarda öğrenciler, kırsal mahallelerde ise yaşlı nüfus taranıyor.

Bugüne kadar 2 binin üzerinde kişiye uygulanan testlerle, bireylerin işitme kaybı oranları ve tıbbi müdahale ya da işitme cihazı ihtiyaçları yerinde belirleniyor. Okulların kapanmasıyla birlikte ekipler, saha çalışmalarını ağırlıklı olarak köylere kaydırdı.

"Sağlıkta tercih edilen ilçe olacağız"

Yürütülen sağlık hizmetlerine dair değerlendirmede bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, odyometri taramalarının hayati önem taşıdığının altını çizerek,

"Menemen Belediyesi olarak çınarlarımız olan büyüklerimizden, yarınlarımız olan miniklerimize kadar her yaştan vatandaşımızın sağlık ihtiyacında yanında olmaktayız. Çünkü hayatta her şeyin başı sağlıktır.

İlçemizin dört bir yanında verdiğimiz sağlık hizmetlerinden açtığımız tesislere kadar yaptığımız çalışmalarla birlikte Sağlık Bakanlığımız tarafından ilçemize yeni hastanemizin de kazandırılması sonrası Menemen, sağlıkta da fark yaratan, tercih edilen bir ilçe olacak." ifadelerini kullandı.

Saha taramaları mahalle sakinlerini memnun etti

Testlerin doğrudan köylerde yapılması bölge halkı ve yerel yöneticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Hizmetten yararlanan vatandaşlar görüşlerini şöyle dile getirdi:

Bağcılar Muhtarı Önder Çelik: "Köyümüzde yaşlı nüfus fazla olduğundan bu teste ihtiyacımız vardı. Sağ olsun Aydın Başkanımız da bize bu hizmeti sundu. Ben de köylümüz adına, şahsım adına bu hizmet için çok teşekkür ederim.

Evde bakımdan, doktor kontrolüne kadar birçok hizmetten yararlanıyoruz. Yaşlılarımız hizmetlerden çok memnun. Bu anlamda Aydın Başkan ve belediyemizin sağlık ekibine çok teşekkür ediyoruz."

Fatma Ayan: "Kapımıza kadar hizmet gelmesinden çok memnunum. Hizmetleri iyi görüyorum, güzel yapıyorlar. Başkanımız Aydın Pehlivan da çok iyi çalışıyor ve işine böyle devam etmesini istiyorum.

Her tarafa güzel bakıyorlar. Köyümüze de güzel bakıyorlar. Ramazan’da iftarlığı bile gönderdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum."