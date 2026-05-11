Son Mühür/Selda Meşe- İzmir’de düzenlenen 3. Yaş Üniversitesi Şenliği’ne katılan Bornova Belediyesi, şenliğe müjdeyle eşlik etti. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Deneyimlerin akademik bilgiyle buluşacağı Bornova 3. Yaş Üniversitesi için çalışmalarımızı başlattık" dedi.



"Bornova’nın Çınarları"na yönelik gerçekleştirilen eğitim, sanat ve spor organizasyonları, kurulacak üniversitenin akademik müfredatına doğal bir hazırlık niteliği taşıyor.



Şenlikte yapılan duyuruyla, bu zengin altyapının resmi bir eğitim modeline dönüştürülmesi için hazırlıklara başlandığı vurgulandı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle Kültürpark’ta düzenlenen 3. Yaş Üniversiteleri Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.



İlçede ileri yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıran öncü projeler tanılırken, kurulan stantta; yaş almış büyüklerin sosyal hayata katılımını sağlayan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, ihtiyaç anında vatandaşın yanında olan Evde Bakım Hizmetleri ve sağlığa erişimi kolaylaştıran Sağlık Destek Kartı projeleri katılımcılardan ilgi gören projeler oldu.

"Tecrübeleri akademik bir çatıda toplamak istiyoruz"



Projenin Bornova için önemine değinen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaşlılık dönemini bir "tazelenme" süreci olarak gördüklerini belirterek, "Toplumumuzun hafızası olan büyüklerimizin tecrübelerini akademik bir çatıda toplamak istiyoruz. Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizle attığımız adımları, Bornova 3. Yaş Üniversitesi ile taçlandıracağız. Amacımız, Bornova’da yaş alan her vatandaşımızın hayatın içinde, üretken ve mutlu kalmasını sağlamak. Bizim onlardan öğrenecek çok şeyimiz var." diye konuştu.

