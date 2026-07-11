Son Mühür/Hüseyin Demir Altınordu Futbol Kulübü’nün altyapısından yetişen Furkan Yöntem'in Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer'e transfer olduğunu duyurdu. Henüz 10 yaşındayken Altınordu Turgutlu Futbol Okulu'na katılan başarılı orta saha oyuncusu, 11 yıl boyunca kırmızı-lacivertli formayı giydikten sonra kariyerine yeni bir kulüpte devam edecek. Genç futbolcu sosyal medya hesabından duygusal bir veda konuşması yaptı. Dün TFF 2.Lig’den 3.Lig’e düşen Altınordu, yatırım ve harcamalarını tamamen altyapılara yapacak. Sürdürülebilir altyapı modeliyle Furkan Yöntem gibi oyuncuları yetiştirerek üst liglere gönderecek.

“11 yıllık Altınordu serüveni”

Furkan Yöntem, Altınordu Turgutlu Futbol Okulu'nda futbola başladıktan sonra akademi takımlarında gösterdiği performansla dikkat çekti. Başarılı gelişiminin ardından 2021-2022 sezonunda A Takım kadrosuna yükselen genç futbolcu, Altınordu formasıyla profesyonel kariyerine adım attı.

“35 kez milli takımda forma giydi”

Alt yaş milli takımlarında toplam 35 kez forma giyen Furkan Yöntem, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti. Genç futbolcu, milli formayı son olarak U20 Elite League organizasyonunda giyerken, Türkiye'yi ve Altınordu'yu uluslararası platformda temsil etti.

“Altınordu’dan veda mesajı”

Altınordu Kulübü, Furkan Yöntem için yayımladığı veda mesajında, "Altınordu Futbol Akademisi’nde futbol eğitimini alan ve sonrasında A Takım formamızı terleten Furkan YÖNTEM’in ilerleyen süreçte yine kulübümüzün hedefleri doğrultusunda daha büyük takımlarda forma giyeceğine inancımız tam. Gittiğin tüm takımlarda Altınordu’muzu gururla temsil edeceğini ve genç futbolcu kardeşlerimize her zaman örnek olacağını biliyoruz” ifadelerine yer verdi. Kırmızı-lacivertli kulüp, 11 yıllık birlikteliğin ardından Furkan Yöntem'e kariyerinin yeni döneminde başarı dileklerini iletti.