Efeler Ligi'nin İzmir temsilcilerinden Altekma Spor Kulübü, yeni sezon öncesinde iç transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mavi-beyazlı kulüp, orta oyuncu Ulaş Dokumacı ve libero Arda Kara ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı. Her iki oyuncunun da sözleşmesi iki yıl uzatıldı. Başantrenör Ömer Tok yönetimindeki İzmir temsilcisi, bu sezon yine play-off’u hedefliyor. Takımın kimyasını korumak isteyen deneyimli antrenör 2026-2027 sezonunda önemli başarılara imza atmayı hedefliyor.

“Dokumacı ve Kara takımda kaldı”

Altekma Spor Kulübü, 24 yaşındaki orta oyuncu Ulaş Dokumacı ile 27 yaşındaki libero Arda Kara'nın yeni sezonda da takımın başarısı için mücadele edeceğini duyurdu. Kulüp, iç transferde kadro iskeletini koruma hedefi doğrultusunda iki oyuncuyla daha yola devam etme kararı aldı.

“Altekma’da kadro mühendisliği”

İzmir ekibi daha önce iç transferde Maksim Buculjevic, Jordan Ewert, Hüseyin Şahin ve Boğaçhan Zambak ile sözleşme yenilemişti. Altekma, dış transferde ise Oğuzhan Tarakçı, Berk Dilmenler, Paolo Zonca ve Jackson Young'ı kadrosuna katarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü