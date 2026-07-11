Son Mühür/TFF 2.Lig’den kümeye düşen Bucaspor 1928, önümüzdeki sezon 3.Lig’de yer alacak. İzmir’in güzide spor kulübü zor günlerden geçerken ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşuyor. Sarı fırtınalar altyapıdan A takıma başarılı oyuncuları yetiştirirken yönetim belirsizliği devam ediyor. Yeni sezonda kadro yapılamasına gitmeyen Bucaspor’da yaprak dökümü devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 2. Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcu, 34 maçta 9 gol ve 5 asist üreterek Süper Lig'in yolunu açtı. Bucaspor 1928'in transferden bonservis geliri elde ettiği belirtildi. Üstün performansıyla göz kamaştıran genç futbolcu Süper Lig’de forma giyecek.

“Genç futbolcu resmi sözleşmeyi imzaladı”

TFF 3. Lig'e düşen Bucaspor 1928'de genç futbolcu Mecit Sercan Deniz, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Sarı-lacivertli ekibin 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa ile resmi sözleşme imzaladı. Haziran ayında Kasımpaşa ile anlaşma sağlayan genç oyuncu, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni takımına katıldı.

“Altyapıdan Süper Lig’e”

Geçtiğimiz sezon Bucaspor 1928 formasıyla TFF 2. Lig'de 34 karşılaşmada görev yapan Mecit Sercan Deniz, 9 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu. Sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken genç futbolcu, Süper Lig ekiplerinin transfer listesine girmeyi başardı. Futbola Bucaspor 1928 altyapısında başlayan Mecit Sercan Deniz, profesyonel kariyerine de İzmir temsilcisinde adım attı. Genç futbolcunun Kasımpaşa'ya transferiyle birlikte Bucaspor 1928'in bonservis geliri elde ettiği öğrenildi.