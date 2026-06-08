Kulübün devir süreciyle ilgili hareketli günler geçiren İzmir temsilcisi Altınordu'da, kadro planlaması kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Kırmızı-lacivertli kulüpte sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek olan Abdullah Balıkuv, Ali Ceylan, Berat Kalkan, Eren Tokat, Gökhan Süzen, Hamza Küçükköylü, İsmail Güven, Kerim Avcı, Sadi Karaduman, Selahattin Çankırlı ve Yavuz Buğra Boyar'ın kontratları, 31 Mayıs itibarıyla karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Takımda kiralık olarak forma giyen Mitatcan Erdoğan ile amatör lisansla oynayan Yılmaz Özeren, Eren Altıntaş ve Arda Mutlu da takımdan ayrılan diğer isimler oldu.

Erken fesih hamlesi devir iddialarını güçlendirdi

Gerçekleşen toplu ayrılıkların ardından Altınordu'nun kadrosunda sözleşmeli 13 futbolcu kalırken, Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın bir ay erken yaptığı bu fesih hamlesi spor kamuoyunda dikkat çekti. Bu adım, kulübün yarışmacı haklarını devralacak yeni yatırımcılarla yürütülen görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildiği şeklinde yorumlandı. Bilindiği üzere son süreçte İzmir ekibine Ankara merkezli bir yatırımcı grubunun talip olduğu ileri sürülmüştü.