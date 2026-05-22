Altınordu altyapısından yetişen 20 yaşındaki genç yetenek Ege, A takımdaki ikinci sezonunda sergilediği performansla kırmızı-lacivertli ekibin ligde kalmasında başrolü oynadı. Sezon boyunca rakip fileleri 5 kez havalandıran genç futbolcu, İzmir temsilcisinde 6 gol kaydeden deneyimli isim Kerim Avcı’nın ardından takımın en skorer ikinci oyuncusu olmayı başardı.

Ege skor üretti, takım yenilgi yüzü görmedi

Genç oyuncunun gol attığı müsabakalarda Altınordu’nun mağlubiyet yüzü görmemesi, ürettiği skorların takımı adına ne kadar hayati bir önem taşıdığını istatistiksel olarak da gözler önüne serdi. Kırmızı-lacivertliler, Ege'nin gol yollarında etkili olduğu kritik randevularda güçlü rakibi Ankaragücü ile hem evinde hem de deplasmanda 1-1 berabere kalırken; şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor'u dış sahada 2-1, Karaman FK'yı kendi seyircisi önünde 5-1 ve Muğlaspor'u yine deplasmanda 1-0 mağlup ederek hanesine çok kritik 12 puan yazdırdı. Genç yıldızın bu performansı, Altınordu'nun ligde kalma mücadelesindeki en büyük dayanağı oldu.