İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kemalpaşa Belediyesi iş birliği ile düzenlenen 53. Kemalpaşa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kemalpaşa'da vatandaşlarla ve esnafla buluştu. Başkan Tugay, kirazın kenti Kemalpaşa’da gençlere seslenerek “Bizler bir ve bütünüz. Sizlerin iyiliği ve mutluluğu için çalışmaktan büyük gurur duyduğumuzu söylemek isterim” dedi.

Başkan Tugay'dan Kemalpaşalılara ziyaret ve çocuklara sürpriz

Başkan Tugay Kemalpaşa Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşla buluşarak bölgedeki kahvehaneleri gezerek Kemalpaşalılarla sohbet etti. Mahalle esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Tugay ziyareti sırasında çocuklara da sürpriz yaptı. Başkan Tugay'dan futbol topu hediyesi alan çocuklar hatıra fotoğrafı çektirip Tugay'a teşekkür etti.

Kortej yürüyüşü ile festival coşkusu

Başkan Cemil Tugay daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kemalpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 53. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali'ne katılarak kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Festival yine oldukça renkli görüntülere sahne oldu. 1 Haziran'da başlayan konserler çeşitli gösteriler yapılıp stantlar kurulurken, festivalin kapanış programı kortej ve konser programıyla taçlandı.

"Bu ülkenin onuru en çok gençlere emanet"

Festival alanındaki sahneye Başkan Türkmen ile birlikte çıkan Başkan Tugay, "Burada hep gençleri görüyorum. Sizleri çok sevdiğimizi, bizim için çok kıymetli olduğunuzu hiçbir zaman unutmayın. Biz kendi adımıza değil insanlarımızın iyiliği adına çalışıyoruz. Önemli olan, siz halkımızın karşısında olabilmemiz.

Bizlerin bir ve bütün olduğunu, sizlerin iyiliği ve mutluluğu için çalışmaktan büyük gurur duyduğumuzu söylemek isterim. Sizler çok güzelsiniz, sizler daha iyi olmalısınız. Biz onun için elimizden geleni yapacağız ama siz de bu güzel ülkeyi ve birbirinizi sevmelisiniz. Hatanın, yanlışın, kötünün karşısında asla eğilmemelisiniz.

Diz çökmemelisiniz. Bu ülkenin onuru en çok bu ülkenin gençlerine emanet. Adı güzel, kendi güzel, insanı güzel ve başkanı güzel Kemalpaşa'nın Kemalpaşa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali kutlu olsun" dedi.

Başkan Türkmen ise "Bu etkinliğe katkı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a her şey için teşekkür ederiz" diye konuştu.