Son Mühür- İstanbul’da yaşam maliyeti artmaya devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO), Nisan 2026’ya dair fiyat istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan tabloya göre fiyatlar, İstanbullunun cebini yakmaya devam ediyor.

İTO verilerine göre fiyatlar değişmeye devam ediyor

İTO’nun verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyatlar Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,74 oranında arttı.

Fiyat artışının temel sebebi, mutfak masraflarından temizlik ürünlerine, ulaşım giderlerinden kırtasiyeye kadar günlük hayatta hep kullandığımız şeylere gelen zamlar.

Fiyat artışı yüzde 36’yı geçti

2023 yılını baz alan endeks üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalar, durumun yalnızca aylık bir sıçrama olmadığını gösteriyor.

Geçen yılın aynı dönemine göre bakıldığında, İstanbul’daki perakende fiyat artışı yüzde 36,83 seviyesine geldi.

Mart ayına göre artış kaydedildi

Nisan ayı verileri, bir önceki ay olan Mart ile karşılaştırıldığında artış hızının arttığını kanıtlıyor. Mart 2026’da aylık artış oranı yüzde 2,97 olarak kaydedilmişti.

Nisan’daki yüzde 3,74’lük veri, perakende sektöründeki maliyetlerin ve fiyat artışı baskısını daha sert bir şekilde etiketlere yansıdığını ortaya koyuyor.