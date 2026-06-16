Efeler Ligi’nin dikkat çeken ekiplerinden Altekma, yeni sezon kadro çalışmaları çerçevesinde transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İzmir temsilcisi, smaçör pozisyonu için tercihini Kanadalı yıldız Jackson Young’dan yana kullandı ve 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya vardığını paylaştı.

Genç sporcunun takıma katılmasıyla beraber, önümüzdeki dönemin hedefleri doğrultusunda hücum hattının güçlendirilmesi planlanıyor.

"Başarılarla dolu bir sezon diliyoruz"

Transfer süreciyle ilgili detayları paylaşan İzmir ekibi, "Jackson Young, 2026-27 sezonunda Altekma formasını giyecek ve başarıya giden yolculuğumuzda bizimle birlikte olacak.

Oyuncumuza başarılarla dolu bir sezon diliyoruz ve birçok zaferi birlikte kutlamayı dört gözle bekliyoruz" denilerek oyuncuya başarı dilekleri iletildi.

Uluslararası deneyim sahalara yansıyacak

Kariyerinde önemli yerleri geride bırakan Jackson Young, hem Kanada Milli Takımı’ndaki oyun disipliniyle hem de Avrupa voleybolundaki tecrübesiyle tanınıyor.

Kanada’da Nipissing Lakers formasıyla başlayan profesyonel yolculuğunu, Almanya’nın köklü kulüplerinden VfB Friedrichshafen ile sürdüren genç smaçör, son olarak Polonya liginde Bogdanka LUK Lublin’in başarısı için ter döktü.