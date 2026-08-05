Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt Köyü, kalabalık tatil beldelerinden uzak atmosferi, berrak denizi ve doğal dokusuyla Ege'nin en sakin rotaları arasında yer alıyor. Ege ile Akdeniz'in buluştuğu kıyıda konumlanan köy, yaz aylarında denize girmek, bahar ve sonbaharda doğa yürüyüşü yapmak, kışın ise sessizliğin tadını çıkarmak isteyenleri ağırlıyor. El değmemiş koyları, balıkçı tekneleri ve taş evleriyle dikkat çeken Söğüt, her mevsim farklı bir yüzünü gösterirken ziyaretçilerine doğayla iç içe bir tatil sunuyor.

Söğüt Köyü doğal güzellikleriyle öne çıkıyor

Söğüt Köyü, yemyeşil tepelerle çevrili kıyı şeridi ve sakin denizi sayesinde doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Bölgenin en çok ilgi gören noktalarından Saranda Koyu, turkuaz rengi denizi ve gün batımı manzarasıyla öne çıkıyor. Gürültüden uzak yapısı sayesinde kamp yapmak, yüzmek ya da yalnızca deniz kenarında vakit geçirmek isteyenler için farklı bir alternatif sunuyor. Yaz sezonunda bile büyük tatil merkezlerine göre daha sakin kalan köy, huzurlu atmosferini korumayı başarıyor.

Tarihi dokusu ziyaretçilere farklı bir atmosfer sunuyor

Söğüt yalnızca doğal güzellikleriyle değil, geçmişten izler taşıyan yapılarıyla da dikkat çekiyor. Köy meydanındaki eski taş yapılar, geleneksel balıkçı kültürü ve yıllardır ayakta kalan mimari doku bölgenin karakterini yansıtıyor. Ancak bazı kaynaklarda yer alan "Osman Gazi'nin doğum yeri" bilgisi, Muğla'nın Söğüt Köyü için doğru değil. Osman Gazi'nin doğum yeri olarak bilinen Söğüt, Bilecik'te bulunuyor. Bu nedenle iki farklı Söğüt yerleşiminin birbiriyle karıştırılmaması gerekiyor. Muğla'daki Söğüt ise kıyı yaşamı, balıkçılık kültürü ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Ege mutfağının taze lezzetleri sofralara taşınıyor

Köy restoranlarında günlük avlanan balıklar, zeytinyağlı otlar ve yöresel mezeler bölgenin mutfağını oluşturuyor. Sabah saatlerinde teknelerle getirilen taze deniz ürünleri akşam sofralarında yerini alırken, Ege otlarıyla hazırlanan tarifler de ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Deniz manzarası eşliğinde sunulan bu lezzetler, Söğüt'ü yalnızca doğasıyla değil gastronomisiyle de tercih edilen destinasyonlardan biri haline getiriyor.