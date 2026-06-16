Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir siyasetinde hareketli saatler yaşanıyor. Görevden alınacağı iddiaları gündeme gelen CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, dün il yönetim kuruluyla gerçekleştirdiği toplantının ardından bugün de ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek kritik bir istişare süreci yürüttü. Toplantıların ardından örgütün yol haritası netleşirken, Ankara-İzmir hattında gözler yarın yapılacak kritik görüşmelere çevrildi.

Örgütten ‘mutlak butlan’ direnişi ve il başkanlığı nöbeti

Edinilen bilgilere göre, İl Başkanı Çağatay Güç’ün yönetiminde bugün gerçekleştirilen ilçe başkanları toplantısında ana gündem maddesi görevden alınma ihtimali oldu. Toplantıda, olası bir görevden alma kararına (mutlak butlan yönetimine) karşı sert bir direniş gösterilmesi yönünde fikir birliğine varıldı. Örgütün, Genel Merkez’den gelebilecek hamlelere karşı İl Başkanlığı önünde nöbet tutma kararı aldığı öğrenildi.

Yarın kritik gün

CHP Genel Merkezi yarın saat 14:00’te Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını gerçekleştirecek. İzmir örgütündeki hareketlilik de bu toplantıyla eş zamanlı olarak zirveye çıkacak.

İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, yarın Ankara’ya giderek CHP İl Başkanları Toplantısı’na katılacak ve İzmir’deki durumu birinci elden aktaracak. İzmir'de ise yarın saat 13:30’da, dün ve bugün olduğu gibi il yönetiminin ve ilçe başkanlarının katılımıyla geniş çaplı bir değerlendirme toplantısı daha düzenlenecek. Parti içindeki dengeler açısından dikkat çekici bir diğer detay ise Özgür Özel kanadında yer alan ilçe başkanları ve il yöneticilerinin sergileyeceği tutum olacak. Değişim kanadına yakın isimlerin, yarın yapılacak MYK toplantısından çıkabilecek olası bir görevden alma ya da yaptırım kararına karşı tepki göstermek amacıyla eksiksiz şekilde İzmir İl Başkanlığı binasında hazır bulunacakları belirtildi.