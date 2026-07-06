Hüseyin Demir/Son Mühür TFF 3.Lig’de mücadele eden Altay Spor Kulübü, 2025-2026 sezonunda son haftalarda ligde kalma başarısını gösterdi. Ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşan Büyük Altay’da gelecek sezonda; teknolojik imkânlardan faydalanarak yeni oyun sistemiyle kalıcı bir kimlik yaratmayı hedefliyor. Yapay zeka teknolojisini futbola entegre eden takımın teknik direktörü Mehmet Can Karagöz, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli antrenör, siyah-beyazlılarda futbol aklını oluşturmak istediğini belirtirken doğru bir oyun sistemini yapay zeka ile futbolcularına aktarıyor. Mehmet Can Karagöz ile Altay Spor Kulübü’nün önümüzdeki sezon yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. Karagöz, Son Mühür'e futbolseverleri ve taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

“Birbirimize kenetlenerek ligde kaldık”

2025-2026 sezonunun zor ve yıpratıcı geçtiğini, ligin son haftalarında herkesin dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayan Altay Spor Kulübü’nün teknik direktörü Mehmet Can Karagöz, “Kulübümüz için gerçekten zor bir sezon oldu… FIFA dosyalarının yıpratıcı etkisiyle yönetim kurulu bütün finansal kaynağını ayırdı. Ekonomik problemler ortaya çıkmasına rağmen oyuncular, teknik ekip, genel menajer ve idareciler, Atakan Atalay ve Başkanımız Sinan Kanlı bu durumla baş etmeye çalıştı. Futbol ve yönetimi birçok bileşenden oluşuyor. Psikolojik olarak bu durumlar tabi ister istemez oyuncuları yıpratıyor. Süreç boyunca her şeye rağmen mücadele ederek kümeye düşmedik. Birbirimize kenetlenerek son haftalarda iyi bir galibiyetle ligde kalmasını bildik. Bu mücadele içerisinde teknolojiyi, yapay zekâyı kullandık. Duran toplara çok önem verdik ve hep birlikte başardık bunun için mutluyuz… Yüreğini ortaya koyan bir oyuncu ve taraftar grubu vardı. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım Altay, daha önceden 3.lig’den Süper Lig’e çıktığı gibi aynı sıçramayı yapacaktır” diye konuştu.

“Altay’da yeni futbol aklı”

Altay’da yeni bir futbol aklını oluşturacaklarını, yeni bir oyun kimliğiyle kalıcı olmak istediklerini belirten teknik direktör Mehmet Can Karagöz, “Çağımızın futbol gereksinimlerini kulübümüze entegre etmek istiyoruz. En önemli kriter doğru bir futbol aklını Altay’da oluşturmak istiyoruz. Siyah-beyazlılarda uzun yıllar maalesef bu durum olmadı. Doğru futbol aklının birçok alt başlığı var. Bunlardan biri de oyun sistemidir… Oyun sisteminin altyapıya ve scouting’e uyumu gibi konular var. Altay Süper Lig’de scouting çalışması yaptı ama ortada oyuncu yoktu. Bazı yanlışları doğruya çevirmek bizim esas görevimizdir. Buna uygun makul bütçelerle oyuncu bularak onları geliştirmek ve yetiştirmeliyiz. Parçaları oluşturduğu bütünler kalıcı bir Altay kimliğini yaratmayı hedefliyoruz. Bunları yapan kulüpler var. Bizde sistemli ve düzenli olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Doğu oyun sistemini yapay zeka ile anlatıyoruz”

Altay Spor Kulübü’nde futbolculara oyun sistemini video ve yapay zeka ile anlattıklarını söyleyen Mehmet Can Karagöz, “Scouting ve analiz çalışmalarımız ekibimle birlikte eğitimlerimiz devam ediyor. Üst Liglerde ve Süper Lig’de çalışan antrenör arkadaşlarımız analiz eğitimlerimize destek veriyor. Birçok alandan beslenmemiz gerekiyor. Geleneksel yöntemlerin yanından teknolojik imkânlardan faydalanmak lazım… Yapay zekâdan faydalanılıyoruz. Bu eğitimizde süreç gayet iyi ilerliyor. Çok geniş bir oyuncu havuzuna sahip olacağız. Çalışmalarımız ve araştırmalarımız devam ediyor. Doğru oyun sistemini futbolculara anlatabilmek için animasyon tarzında videolar üretiyoruz. Bu müfredatın altyapıya olan entegrasyonunu çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Daha defansif ve daha ofansif bir Altay”

Önümüzdeki sezon siyah-beyazlıların savunmada ve hücumda daha çok güçleneceğini belirten Karagöz, “Altay Spor Kulübü ile devam ederek uzun yıllar bu kulübe hizmet etmek istiyorum. Uzun vadeli hedef ve projelerle geldim. Kadro yapılanması, gelecek sezon planlaması tamamen kulübümüzün uygunluğuba göre olacak. Altay’da 16 gol yedik ve bunların çoğu bireysel hatalardan oluşuyor. Bizim bu hataları minimize etmek istiyorum. Gole zor ulaştığımız için daha çok gol atmaya yönelik bir sistem oluşturmak istiyoruz. Pep Guordilao’dan beri geriden oyun kurulumuyla gol atmaya çalışan ekosistemin içindeyiz. Bu ekosisteme uyum sağlamaya çalışan antrenörler var. Sadece bunu çalışmak yüzde yüz başarısızlığı doğurur. Geriden oyun kurulumu sadece oyunu domine etmek için bir varyasyondur. Bizim en çabuk bir şekilde gole gidebileceğimiz, gol beklentisini artırabileceğimiz bir sisteme ihtiyacımız var. Daha defansif ve daha ofansif bir Altay sistemi olacak. Teknik ekibimizle birlikte oyuncularımızın buna uyumlu olduğunu gözlemliyoruz. Umarım kulübümüz muvaffak olacaktır” dedi.

“Altay’ın büyük bir kültürü var”

Altay Spor Kulübü’nde önemli bir kültür olduğunu, yeni stratejik altyapı modeliyle siyah-beyazlıların daha fazla gelir elde edebileceğini belirten Karagöz, “Kişilerden ziyade oyun sitemini yaratarak en az 10 yıllık bir Altay kimliğiyle oynamamız lazım. Son 10 yılda kulübümüz 4.2 milyon Euro sattığı oyunculardan gelir elde etti. Altay’ın büyük bir kültürü var. Biz Altay kültürünü yeni teknolojik imkanlarla bir araya getireceğiz. Naçizane bu işin mühendisleri olarak daha büyük gelir elde edebilir. Her zaman söylüyoruz; Altay tükenmez bir kaynaktır. Umarım sürdürülebilir bir şekilde ilerleriz. Sinan Başkanımıza ve genel menajerimize rapor ilettim. Raporumda oyuncularımızın hiçbirinin kaybedilmemesini belirttim. Oyuncularımızın önceliği Altay… Emre Tangeldi ile Hikmet Çolak ayrıldı. U19 takımımızda başarılı oyuncularımız var. Altay’da oyuncularımız kalırsa buradaki yükselişini izleyecekler. Altay’da forma giymek bir onur ve gururdur” diye sözlerini sonlandırdı.