Son Mühür- Tenis dünyasının kalbi İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 139'uncusu gerçekleştirilen Wimbledon'da atıyor.

Turnuvaya 4. tur karşılaşmalarıyla devam edildi.

Dünya 8 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, 4.tur karşılaşmasına Rus Roman Safiullin'i 7-6, 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

Elemelerden turnuvaya katılma başarısı gösteren Rus raket ilk sette zorladığı ve üçüncü seti aldığı karşılaşmada tecrübeli rakibine boyun eğmek zorunda kalarak turnuvaya veda etti.

428 hafta Dünya 1 numarasında kalma başarısı gösteren efsanevi Sırp raket bu galibiyetle Wimbledon’da 9. kez üst üste çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Kariyeri başarılarla dolu...



Djokovic çeyrek finalde Felix Auger-Aliassime ve Alejandro Davidovich Fokina karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

Djokovic'in kariyerinde 10 Avustralya Açık, 7 Wimbledon, 4 ABD Açık, 3 Roland Garros şampiyonluğu bulunuyor.



Tek kadınlarda sürpriz...



Tek kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Rus raket Aryna Sabalenka, Japon sporcu Naomi Osaka'ya 6-2 ve 7-6'lık setlerle kaybederek turnuvaya veda etti.

Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Naomi Osaka, bu sonuçla Wimbledon'da ilk defa çeyrek finale yükselmiş oldu.