Son Mühür- Ali Koç ve Sadettin Saran dönemlerinden aradığını bulamayan Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım liderliğinde yeni sezon çalışmalarına hızlı başladı.

Sezona Vedat Muriç ve Nathan Ake transferleriyle başlayan sarı lacivertli ekip Topuk Yaylası'ndaki ilk etap çalışmalarının ardından bu kez Avusturya kamp kadrosu netleşti.

Vedat Muriç'in sakatlık nedeniyle yer almadığı kadroda, fıtık ameliyatı sonrası tedavi süreci olumlu seyreden Dorgeles Nene'nin dahil edildiği açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için 5-14 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp gerçekleştirecek Fenerbahçe'de kadro 36 kişiden oluştu.

Kadroda kimler var?



Sakatlığı bulunan yeni transfer Vedat Muric'in dahil edilmediği kadroda şu oyunculara yer alıyor:

Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Kamil Efe Üregen, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Fred Santos, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Emre Demir, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Çağrı Fedai, Alaettin Ekici, Çağrı Hakan Balta, Sidiki Cherif.

