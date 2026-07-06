Göztepe Spor Kulübü, 2026- 2027 sezonu hazırlıklarının ilk etabını, resmi sağlık sponsoru Medicana iş birliğiyle gerçekleştirilen rutin sağlık kontrolleriyle tamamladı. Medicana İnternational İzmir Hastanesi’ndeki iki güne yayılan program dahilinde, Futbol A Takımı oyuncuları ve teknik ekibi kapsamlı bir taramadan geçti. Futbolculara yeni sezon öncesinde kan tetkikleri, elektrokardiyografi (EKG), efor testi ve detaylı kardiyolojik değerlendirmeler uygulandı. Medicana International İzmir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanları Uzm. Dr. Vedat Çaldır ve Uzm. Dr. Ali Veysel Uluğ tarafından gerçekleştirilen muayenelerle sporcuların yeni sezon öncesindeki genel sağlık durumları detaylı şekilde değerlendirildi. Öte yandan Göztepe Spor Kulübü Futbol A Takımı Teknik Ekibi de Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Eralp Kaçmaz tarafından muayene edildi.



Sağlık taramaları 2 günde tamamlandı

Göztepe Futbol A Takımının talebi doğrultusunda planlanan sezon öncesi sağlık kontrolleri iki gün süren programla tamamlandı. İlk gün Efkan Bekiroğlu, Arda Özçimen, Mehmet Şamil Öztürk, Ege Yıldırım, Furkan Malak ve Nevzat Tan Üzel sağlık taramalarından geçerken; ikinci gün Alexis Antunes, Juan, Janderson, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Malcom Bokele, Guilherme Luiz, Amin Cherni, Arda Okan Kurtulan ve diğer oyuncuların kontrollerinin de tamamlanmasıyla 2026-2027 sezonu hazırlıklarının ilk etabı başarıyla tamamlandı.

