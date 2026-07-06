Son Mühür- FIBA U17 Dünya Kupası'nda yarı finalde Sırbistan'a, üçüncülük maçında ise Avustralya'ya boyun eğerek dördüncü olan Ay Yıldızlı milli takımda dikkat çeken isimler arasında Darius Carutasu da vardı.

Ömer Kutluay'la birlikte takımın yükünü omuzlayan isim olarak dikkat çeken Darius turnuvayı da 26 sayı, 10.2 ribaund, 2.4 asist ve 2.8 top çalmayla tamamladı.

Darius Carutasu'nun sporda en az kendisi kadar başarılı olan ablası Alexia Karutasu da Filenin Sultanları'nda ay yıldızlı milli formaya hizmet etmeye devam ediyor.

Ne kadar sevildiğini bil...



Kardeşi Darius'un turnuvadaki performansına övgüler yağdıran Alexia,

''Sana ne kadar inanılmaz derecede gurur duyduğumu bilmeni istiyorum. Seni elinden gelenin en iyisini yaparken ve böylesine harika bir turnuva geçirirken izlemek kalbimi büyük bir mutlulukla dolduruyor. Çalışkanlığın, adanmışlığın ve kararlılığın çevrendeki herkese ilham vermeye devam ediyor.

Başarılarından da öte, ne kadar çok sevildiğini ve değer gördüğünü asla unutmamanı istiyorum. Sen sadece inanılmaz bir sporcu değil, aynı zamanda harika bir kardeşsin. Hayatımda olduğun için kendimi çok şanslı hissediyorum'' sözleriyle duygularını dile getirdi.



En büyük destekçin ben olacağım...



''Hayat seni nereye götürürse götürsün, ben her zaman senin en büyük destekçin olacağım'' diyen Alexia,

''Kendine inanmaya devam et, hayallerinin peşinden koşmayı bırakma ve ne kadar güçlü ve yetenekli olduğunu asla unutma. Seni kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazla seviyorum ve senin kardeşin olduğumu söylemekten büyük gurur duyuyorum.

Unutulmaz bir turnuva geçirdiğin için tebrikler. Bu, çok daha büyük başarıların sadece başlangıcı. Seni her zaman seviyorum'' sözleriyle kardeşi Darius'a olan inancını vurguladı.

Anadolu Efes altyapısından A takıma yükselen ve bu sezon Eurolig'de forma giymesi beklenen Darius Karutasu şimdiden NBA takımlarının radarına girmiş durumda.

