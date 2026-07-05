Son Mühür- Bugüne kadar dünya genelinde sadece 44 sporcunun başarabildiği Okyanus Yedilisi yolculuğunda genç bir Türk kızı adım adım hedefine doğru yol alıyor.

25 yaşındaki Bodrumlu ultramaraton ve açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu,

Manş Denizi (English Channel)

Kuzey Kanalı (North Channel)

Cebelitarık Boğazı (Gibraltar)

Catalina Kanalı (Catalina)

Cook Boğazı (Cook Strait)'nın ardından altıncı durağı olan Japonya'nın Tsugaru Kanalı'nı da kulaçlarıyla alt etmeyi başardı.

13 saat 44 dakika...

Aysu Türkoğlu'nun sponsor firması Vestel'in sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Açık su yüzmenin en zor parkurlarından biri olan Tsugaru Kanalı'nı güçlü akıntılara ve yüksek dalgalara karşı 13 saat 44 dakika süren inanılmaz bir mücadelenin ardından yaklaşık 45 kilometre yüzerek başarıyla tamamlayan Aysu Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk sporcu oldu." denildi.

Açıklamada, Aysu Türkoğlu'nun Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) yolculuğunda artık geriye sadece 1 parkurun kaldığı bildirildi.

Bakan Bak'tan Tsugaru Kanalı'nı geçen milli yüzücü Aysu Türkoğlu'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı geçerek Okyanus Yedilisi'nin (Oceans Seven) 6. parkurunu başarıyla tamamlayan Türk yüzücü Aysu Türkoğlu'nu yayımladığı mesajla kutladı.

Aysu Türkoğlu'nun önünde aşması gereken tek engel olarak Cebelitarık Boğazı kaldı.