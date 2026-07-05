Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin ardından iki pehlivan finale yükseldi. Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk altın kemeri kazanmak için er meydanına çıktı. Finalde rakibini yenen başpehlivan, tarihi organizasyonu zirvede bitirerek 2026 yılının şampiyonu unvanını elde etti.

2026 KIRKPINAR'I KİM KAZANDI, ŞAMPİYON HANGİ BAŞPEHLİVAN OLDU?

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki başpehlivanlık finalinde Erkan Taş ve Feyzullah Aktürk karşılaştı. Rakibini yenmeyi başaran Erkan Taş, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni birinci sırada tamamladı. Kariyerinde ilk kez Kırkpınar finaline çıkan Taş, altın kemeri beline takarak bu yılın başpehlivanı oldu.

ALİ KOÇ KIRKPINAR İÇİN NE SÖYLEDİ?

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda tribünden izledi. Kırkpınar'ın ülke tanıtımı için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Koç, şunları söyledi:

"İlk defa buradayım. Söz vermiştim. Bugüne nasip oldu. Başkanımız da bize güzel ev sahipliği yapıyor. Bir geleneği burada seyretmeye geldik. Dünyadaki en eski sporlardan biri hatta en eskisi, ülke tanıtımı için de çok önemli bir fırsat. Milyonların seyrettiği bir spor. Belki de futbol maçları kadar reyting alır diye düşünüyorum. Hep birlikte omuz omuza vererek geleneğimizi daha yükseklere taşımalıyız."