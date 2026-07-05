FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları hız kesmeden sürüyor. Turnuvanın açılış gününde ev sahibi ülkelerden Kanada'yı 3-0 gibi net bir skorla geçen Fas, çeyrek final biletini alan ilk ekip oldu. Son finalist Fransa ise zorlu geçen mücadelede Paraguay engelini Kylian Mbappé'nin penaltı golüyle 1-0 aşarak turnuvadaki yoluna devam etti. Bu sonuçlarla beraber çeyrek finaldeki ilk eşleşme Fas ile Fransa arasında yaşanacak.

2026 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Son 16 turu müsabakalarında rakiplerini mağlup eden Fas ve Fransa, çeyrek finale yükselen ilk takımlar oldu. Geriye kalan altı çeyrek finalist ise önümüzdeki günlerde oynanacak diğer son 16 turu karşılaşmalarının ardından netlik kazanacak.

DÜNYA KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 16 turu maç programı 5 ile 7 Temmuz tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalardan oluşuyor. Fikstüre göre 5 Temmuz saat 23.00'te Brezilya ile Norveç kozlarını paylaşacak. 6 Temmuz'da saat 03.00'te Meksika - İngiltere, 22.00'de ise Portekiz - İspanya sahaya çıkacak. 7 Temmuz günü saat 03.00'te ABD - Belçika, 19.00'da Arjantin - Mısır ve 23.00'te İsviçre - Kolombiya karşı karşıya gelecek.

2026 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Rakiplerini eleyerek son 8 takım arasına girmeyi başaran ülkeler, 9 ile 12 Temmuz tarihleri arasında yarı final için yeşil sahaya çıkacak.

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL VE FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Yarı final mücadeleleri 14 ve 15 Temmuz günlerinde yapılacak. Kaybeden takımların çıkacağı üçüncülük maçı 18 Temmuz'da oynanacak. 2026 Dünya Kupası'nın şampiyonunu belirleyecek final maçı ise 19 Temmuz'da ABD'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak.