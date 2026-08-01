Son Mühür / Osman Günden - İzmir’in köklü spor kulüplerin Altay, zorlu günlerden geçiyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3’üncü Lig 2’nci Grup ekiplerinden ‘Büyük Altay’, ağır mali sorunlarla mücadele ediyor. Siyah beyazlı kulüp, şirketleşme süreci için sürdürdüğü yatırımcı arayışından sonuç alamayınca yönetim çıkmaza girdi.

“İyi niyetle bugüne kadar bekledim”

Sosyal medyasından son durumu ve yaşananları paylaşan Altay Spor Kulübü Başkanı Sinan Kanlı, “16 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanan seçimli olağanüstü genel kurulumuzda maalesef yönetime talip olan bir liste çıkmamıştır. Liglerin sona erdiği 20 Nisan tarihinden günümüze dek süren genel kurul ve yatırımcı görüşmeleri sürecinde yaklaşık 3,5 ay gibi önemli ve kritik süreçten camia olarak bir sonuç alamamış bulunmaktayız. Ben, bazı genel kurul üyelerimizin 16 Temmuz günü İstanbul kaynaklı bir oluşuma zaman kazandırabilmek adına yine iyi niyetle bugüne kadar beklemiş bulunmaktayım. Fakat geldiğimiz noktada oradan da olumsuz bir dönüş aldık” ifadelerini kullandı.

“Bir önceki yönetime dair…”

“Bunların dışında, genel kurulda yönetime aday olmayan bizden önceki yönetim çevresinden bir çalışma yapıldığına dair bir çağrı da tarafıma ulaşmış bulunmaktadır” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Kanlı, şunları aktardı: “Geldiğimiz noktada liglerin başlamasına çok dar bir zaman kaldığı gerçeği de ortada olmakla birlikte, şu dakikadan sonra süreci bekletmenin Büyük Altay açısından doğru olmadığını düşünmekteyim. Pazartesi günü itibarıyla ilgili makamlara başvurarak yönetimi bırakacağımızı üzülerek sizlere bildiriyorum. Atanacak olan kayyum yönetimi ilk olarak kulübü genel kurula götürecek olup, aday olmayı düşünenlerin bu yönde çalışmalarına ağırlık vermelerini önemle tavsiye ederim.”