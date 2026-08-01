112 yıllık geçmişiyle Türk futbolunun köklü kulüpleri arasında kendine yer bulan İzmir ekibi Altay'da yönetim belirsizliği yeni bir boyuta evrildi. Sezonun noktalanması sonrasında geçen yaklaşık 3,5 aylık süreçte kulübe yatırımcı bulunamamasının ardından mevcut yönetim, kayyum atanması için mahkemeye başvurma kararına vardı.

Sonuç çıkmadı!

Sinan Kanlı, sezon sonundan bu güne hem camia hem de yönetim tarafından kulübe ekonomik destek sunacak yatırımcı arayışlarının devam ettirildiğini ancak girişimlerden olumlu sonuç alınamadığını ifade etti. Kanlı, son olarak İstanbul merkezli bir çalışma grubunun yeni yönetim oluşturma yönündeki girişimlerinin de olumsuz noktalandığını belirtti.

Kayyum atanacak!

Başkan Kanlı, pazartesi günü yetkili mahkemeye başvuruda bulunarak mevcut yönetimin görevi bırakacağını ve hukuki sürecin ardından kulübe kayyum atanacağını duyurdu. Kayyum yönetiminin ilk görevinin olağanüstü genel kurul sürecine start vermek olacağını ifade eden Kanlı, kulübün yeniden seçime götürüleceğini sözlerine ekledi.

Adaylara ve camiaya çağrı!

Yazılı açıklamasında camiaya birlik çağrısı gerçekleştiren Sinan Kanlı, başkanlığa aday olmayı amaçlayan kişi ve grupların hazırlıklarını hızlandırmalarını talep etti. Kanlı, göreve talip olacak isimlerin kulübe maddi kaynak sağlamasının büyük önem arz ettiğini ifade ederek, Altay camiasının da imece usulüyle destek sağlayarak takımın antrenmanlara başlamasına katkı sunmasını istedi.

"Yine camiası ayağa kaldıracak"

Kulübün zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Sinan Kanlı, Altay'ın bu süreci yine kendi camiasının desteğiyle aşacağına inandığını sözlerine ekledi.