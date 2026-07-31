Avrupa sahnesinde mücadele eden Türk takımları, sezona hızlı bir giriş yaparken ülke puanı yarışında da kritik adımlar atılıyor. Kulüplerimizin topladığı her puan, Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne doğrudan takım gönderme hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Hollanda, Polonya ve Çekya gibi dişli rakiplerle kıyasıya bir mücadele sürerken, UEFA son güncel puan tablosunu yayımladı. Peki, Türkiye ilk 10 içerisindeki yerini koruyabildi mi, rakiplerimizle aramızdaki puan farkı kaç? İşte yanıtı...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Avrupa arenasındaki temsilcilerimizin elde ettiği sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıradaki yerini koruyor. Son 5 yılda kulüplerimizin topladığı puanlar doğrultusunda oluşturulan listede Türkiye, ilk 10 içerisindeki güçlü konumunu sürdürerek gelecek sezonlar için büyük avantaj elde ediyor. 9. sırada yer almak, Türk takımlarının Avrupa kupalarına daha üst turlardan ve daha fazla kontenjanla katılması açısından kritik rol oynuyor.

TÜRKİYE'NİN KAÇ PUANI VAR?

UEFA'nın resmi internet sitesinde yayınlanan son verilere göre Türkiye'nin güncel ülke puanı 45.975 oldu. Türkiye, bu puanla 48.895 puanı bulunan 8. sıradaki Hollanda'nın hemen arkasında yer alıyor. Türk temsilcilerini takibini sürdüren Polonya ise 42.625 puanla 10. basamakta bulunuyor. Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında alacağı her yeni galibiyet ve beraberlik, Türkiye'yi üst sıralara biraz daha yaklaştıracak.

GÜNCEL UEFA ÜLKELER SIRALAMASI VE İLK 10 ÜLKE

Son beş sezonun performanslarına göre şekillenen UEFA ülkeler sıralamasında zirvede İngiltere yer alıyor. Sıralamadaki ilk 12 ülke ve puan durumları şu şekilde: