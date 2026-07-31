Yeni sezon öncesi kadrosunu planlamayı sürdüren Göztepe Hentbol, iç transferde önemli bir hamleye daha imza atmış oldu. İzmir ekibi, kaleci pozisyonunda forma giyen Şevketcan Yılmaz'ın sözleşmesinin bir sezon daha uzatıldığını duyurdu.

2002 doğumlu file bekçisi, önümüzdeki sezonda da sarı-kırmızılı formayı terletmeyi sürdürecek.

Kulüpten resmi açıklama geldi!

Göztepe Hentbol, transferi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu paylaşımla duyurdu. Açıklamada, "Transfer: Şevketcan Yılmaz ile Yola Devam" ifadeleri kullanılırken, genç kaleciyle bir sezonluk yeni sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Kulüp, paylaşımını "Yeni sezonda da şanlı formamızla başarılar Şevket" mesajıyla noktaladı.

İç transfer çalışmaları devam ediyor!

Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren İzmir ekibi Göztepe Hentbol, kadro istikrarını korumak için iç transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Şevketcan Yılmaz'ın takımda kalmasıyla birlikte sarı-kırmızılı ekip, kaleci rotasyonunda önemli bir ismi kadrosunda barındırmış oldu.