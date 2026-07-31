Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Slovenya kampının ardından İzmir'de devam ettiren Göztepe, çalışmalarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un yönetiminde düzenlenen idmanda futbolcuların tempolu bir çalışma programı uyguladığı gözlerden kaçmadı. Sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını yoğun tempoda devam ettiriyor.

Pas ve top kapma çalışmaları!

Antrenmanın ilk kısmında oyuncular, koordinasyon ve takım içi uyumu yükseltmeye yönelik 5'e 2 pas çalışması yaptı. Daha sonra top kapma organizasyonlarına ağırlık veren futbolcular, teknik heyetin belirlemiş olduğu program çerçevesinde çalışmalarını devam ettirdi.

Dar alan oyunuyla tamamlandı!

Günün antrenmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla noktalandı. Yüksek tempoda devam eden mücadelede futbolcuların istekli görüntüsü gözden kaçmazken, teknik heyet oyuncuların performansını yakından izledi.