TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezonda iddialı bir kadroyla mücadele etmeyi hedefleyen İzmir temsilcisi Aliağa FK, transfer çalışmalarını ve kadro planlamasını hız kesmeden sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek için önemli bir takviye yaparken, takımdan ayrılan isimleri de resmi olarak duyurdu.

İzmir ekibi, bu kapsamda Esenler Erokspor forması giyen Altar Han Hidayetoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Esenler Erokspor’dan Altar Han Hidayetoğlu’nu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu Altar Han’a hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Aliağa FK, Burak Süleyman ile de yollarının ayrıldığını duyurdu.