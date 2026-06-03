TFF 3. Lig ekiplerinden Altay, iç transferde hareketli günler geçiriyor. Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesi sona eren genç stoper Yunus Efe Sarıkaya'yı önümüzdeki sezon da kadroda tutmanın planlarını yapıyor. Altay altyapısından yetişen ve amatör lisansla A takımda görev yapmasının ardından serbest kalarak geçen yılın temmuz ayında Süper Lig ekibi Alanyaspor ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 20 yaşındaki savunmacı için İzmir temsilcisi yeniden devreye girdi.

Alanyaspor ile yeniden görüşülecek

Geçen sezon başında Alanyaspor'un tecrübe kazanması amacıyla kiralık listesine koyduğu genç oyuncu, transfer yasağı bulunan Altay'ın erken hamlesiyle yuvaya dönmüştü. İki kulüp arasında yapılan özel anlaşma doğrultusunda siyah-beyazlılarla 1 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Yunus Efe, geride kalan sezonda 3. Lig'de 27 maçta forma giyerek takımın ligde kalmasında önemli bir pay sahibi oldu. İzmir ekibinin, başarılı performansıyla dikkat çeken genç stoperi bırakmamak adına önümüzdeki günlerde Alanyaspor yönetiminin kapısını bir kez daha çalacağı bildirildi.