Son Mühür- CHP'nin mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler partiyi adeta ikiye bölmüştü. CHP'li Özgür Özel'in yeni parti sinyalleri Özel'cileri heyecanlandırırken; son CHP Grup Toplantısı'nda beklenen gelişme olmuş, Özgür Özel yeni parti kuracağını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Yeni partinin kurulacağı bilgisinden sonra ise CHP'den istifalar peş peşe gelmişti. İlk üst düzey istifa eden isim CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan olmuştu. İstifasını, üzgünlükle verdiğini ifade eden Murat Bakan,

"Ailemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan tek kişi yok.

Ailem için çok zor. Benim için çok zor.

Ama bu bir son değil." demişti.

"Bari istifanın CHP’ye bir hayrı dokunsun"

Geçmiş dönem İzmir İl Başkanlığı koltuğunda oturan Kemal Karataş ise istifasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. CHP Millevekilliği'nden İzmir'e hayır gelmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Murat Bakan’dan istifa… İzmir Milletvekili Murat Bakan… Bülent Tercan ‘Herkes doktor, avukat olmak istiyor’ deyip uyardı: Türkiye sanaatkar bulamıyor İçeriği Görüntüle CHP’den istifasını… İlginç bir video yayınlayarak duyurmuş… Ballandıra ballandıra… Videoda anlatan Murat Bakan: “Tuşa basıyorum”… “İstifa et tuşuna”… “Bir dokunuş”… “Pat”… “İstifa ettim”… Hepsi bu kadar… Bravo… İzmir’de istifada birincilik senin… Sayın Murat Bakan… CHP milletvekilliğinin İzmir’de kimseye bir hayrı dokunmadı… Bunu bütün CHP’liler de İzmirliler de bilir… Bari istifanın CHP’ye bir hayrı dokunsun…"