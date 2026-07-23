Son Mühür- Kentin yıllardır çözüm bekleyen en büyük sorunlarından biri olan Karabağlar kentsel dönüşüm sürecinde sürpriz bir Ankara diplomasisi yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir görüşme gerçekleştirdi.

Zirve Ankara'da gerçekleşti

İzmir’in deprem gerçeği ve kentsel dönüşümde yaşanan sorunları aşmak için adım atan Tugay’ın çağrısı Ankara’da karşılık buldu. Bakan Kurum ile yapılan görüşmede, kentin riskli yapı stoku ve kentsel dönüşüm haritası ele alındı.

Özellikle mülkiyet ve planlama yetkisi Bakanlıkta bulunan Karabağlar’daki 15 mahalledeki mevcut durum değerlendirilirken, Büyükşehir Belediyesi’nin süreçten beklentileri ve talep edilen destekler Bakan Kurum’a iletildi.

Tugay: "Tüm kurumlarımızla çözüm arayışı içinde olmaya devam edeceğiz"

Gerçekleştirilen zritik zirvenin sonrasında açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada;

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile bir araya geldik. Görüşmemizde, İzmir’imizin en önemli gündem başlıklarından biri olan kentsel dönüşümü ele aldık.

Deprem riskli yapıların dönüştürülmesi ve Karabağlar’da planlama yetkisinin Bakanlığımızda bulunduğu 15 mahallemizi ilgilendiren kentsel dönüşüm alanına ilişkin mevcut durumu ve Bakanlığımızdan beklediğimiz destekleri değerlendirdik.

Sayın Bakanımıza gösterdiği ilgi ve yapıcı yaklaşımı için çok teşekkür ediyorum. İzmir’in sorunlarını en akılcı yollarla çözmek için çalışıyoruz.

Bu anlayışla, şehrimizin geleceği adına ilgili tüm kurumlarımızla diyalog ve ortak çözüm arayışı içinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum: "İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve talepleri değerlendirdik"

Toplantının sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak görüşmeye ilişkin,

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle uyum ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." mesajını verdi.