Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür TV'de hafta içi her gün yayınlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Gazeteci ve Ege Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan, Türkiye'deki eğitim sistemine dair eleştirilerde bulundu. Kaplan, eğitimde iki önemli konunun öne çıkarılmasını söyledi ve yasaklı madde konusuna da dikkati çekti.

‘’Eğitim sistemi baştan aşağı yanlış’’

Eğitim sisteminin sadece sınav ve test odaklı hale getirilmesini eleştiren Kaplan, toplumsal bozulmanın önüne geçmek için radikal bir değişim gerektiğini ifade ederek, "Sistem baştan aşağı yanlış. Çocuklarımızı yarış atına çevirdik. Her şey fizik, kimya, matematik demek değildir. Eğitimde acilen iki unsuru öne çıkarmalıyız: Birincisi ahlaki, toplumsal, vatanseverlik, insan sevgisi ve ticari ahlakı öğreten 'değerler eğitimi', ikincisi ise 'mesleki formasyon'. Ne yazık ki ne değerler eğitimi verebiliyoruz ne de mesleki donanım kazandırabiliyoruz. Uyuşturucu bütün gençliğimizi esir almış durumda" diye konuşarak eğitim sistemindeki yapılması gereken değişimlere dikkat çekti.

"Piyasada ara teknik eleman bulamıyorsunuz"

Sınav odaklı sistemin gençleri okumaktan ve üretimden uzaklaştırdığını belirten Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı, "Kitap okumayan, evde oturan, hiçbir hedefi ve sorumluluk bilinci olmayan bir gençlik yetişti. Bugün piyasada ara teknik eleman bulamıyorsunuz. Teknik elemanlar masa başı çalışan beyaz yakalılardan daha yüksek maaş alıyor çünkü yetişen nesil yok. Ne yazık ki bu bozulma toplumun tüm kesimlerine sirayet etti. Eğitimde sınav odaklı anlayıştan çıkıp acilen değerler eğitimine geçilmesi şarttır."