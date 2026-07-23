Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bugün ilçe binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla birlikte CHP’den istifa edip yoluna Özgür Özel’in öncülüğünde kurulacak yeni partide devam edeceğini açıklayan CHP Narlıdere ilçe başkanı Mesut Durgun, yaşanan süreci Son Mühür’e değerlendirdi.

Mesut Durgun: 13 yıllık bir aparatlık süreci yaşandı...

Mutlak butlan süreci ile göreve geri gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 yıl boyunca iktidarın aparatlığını yaptığını söyleyen Mesut Durgun, partisinden istifa ettiğini ve yoluna Özel’in kuracağı yeni oluşumla devam edeceğin belirterek, “Ben seçim dönemlerinde bu insan için kapı kapı dolaştım, insanlarla konuştum. Ancak geldiğimiz noktada 13 yıllık bir aparatlık süreci yaşandığını görüyorum.

Kaybettiğimiz cumhurbaşkanlığı seçiminin ertesi günü onlarca yüzlerce vatandaşın bize serzenişini dinledim, sonrasındaki kurultay ile beraberde değişim ekibi seçimi kazandı. Yaşanan son durum ve eline tırpan almış bir MYK’nın ‘arınma’ adı altında il başkanlarını görevden almasını doğru bulmuyorum. Yıllarca CHP’de bizim gibi bu partinin hamallığını yapmış insanlara buradan gidin deniliyor. Ben açık ve net söylüyorum, partimden istifa ederek görevimi bıraktım ve Özgür Özel’in öncülüğündeki yeni partide yer alacağım” dedi.

“Yeni parti, Narlıdere’de tarihi bir rekor kıracak”

Öte yandan, Narlıdere’de yeni partiye yönelik yoğun bir ilgi olduğunu da söyleyen Durgun, ilk seçimlerde yeni partinin tarihi bir rekor kıracağının savunarak, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar sadece Narlıdere genelinde bile çok sayıda istifa yoğunluğu var. İnsanlar hala ilçeye gelip istifa etmeye çalışıyorlar. Biz zaten görevi bıraktık. Yeni gelecek butlancı yönetim de bu istifaları kayda almaz diye düşünüyorum.

Biz yeni partiye inanılmaz bir karşılık olduğunu görüyoruz, bütün vatandaş umudunu Özgür Özel’in yürüyüşüne bağlamış durumda. Ben Narlıdere’de Yeni Parti’nin ilk seçimlerde tarihi bir rekor kıracağını görüyorum. Biz bu yola başımızı koyduk, gövdemizle devam edeceğiz”