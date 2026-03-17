3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta mücadele eden Altay, deplasmanda Balıkesirspor karşısında 3-0’lık skorla yenilgiye uğradı ve üst üste üçüncü maçını kaybetmiş oldu. Maç sonrası teknik direktör Mehmet Can Karagöz, siyah-beyazlı taraftarlara moral verdi ve takımın geleceğine dair güvence sundu.

Karagöz’den taraftara teşekkür ve moral mesajı

Karagöz, maçın ardından futbolcularla birlikte kale arkası tribünlerine giderek taraftarlarla buluştu. Burada kısa bir konuşma yapan genç teknik adam, “Ben de bir Altay taraftarıyım. Sahada olmam ya da tribünde olmam arasında fark yok. Emeğinize sağlık. Bugün siyahı yaşattık, bundan sonra beyazı da yaşatacağız. Bize inanın” ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon için güvence

Altay teknik direktörü, geçmişte 3'üncü Lig’de benzer senaryoları yaşadıklarını belirterek, taraftarların desteğine dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Hepiniz destek verdiniz, hala veriyorsunuz, teşekkür ederiz. Bu yükü kaldıracağımıza kefilim. Önümüzdeki sezon da sizleri mutlu edeceğiz.” Konuşmanın ardından taraftarlar, “Her zaman her yerde en büyük Altay” tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.