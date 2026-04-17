Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, 2026’nın ilk çeyreğinde inşaat sektöründeki yaşanan gelişmelerin emlak piyasasına yansımalarını değerlendirerek, konuyla ilgili Son Mühür’e çarpıcı açıklamalarda ve tespitlerde bulundu.

Mesut Güleroğlu: Yeni inşaat üretilemiyor

Türkiye’de şu an kredi faiz oranlarının yüksek ve kredi limitlerinin ise düşük olmasından kaynaklı yeni inşaatların üretildiğini ve bundan kaynaklı sektörün ciddi anlamda zorluk çektiğini vurgulayan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, “Şu anda zaten yeni inşaatlar üretilmiyor bunun nedeni kredi faiz oranlarının yüksek, kredi limitlerinin düşük olmasından kaynaklı.

Müteahhitler ürettikleri evleri bu koşullarda vatandaşlara satamıyorlar. Diğer bir nedeni ise ekonomik sebeplerdir. Gayrimenkul piyasasının canlanması için faiz oranlarını düşmesi ve konut kredi limitlerinin çıkması gerekmektedir.” dedi.

“Gayrimenkul almak için uygun zaman”

Öte yandan, Türkiye’de olan tabloya paralel olarak İzmir’de konut üretiminin durduğunun altını çizen Başkan Güleroğlu, gayrimenkul alımı için uygun koşulların oluştuğu aktararak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İzmir’de yeni konut üretilmiyor, bu konut açığı anlamına gelmektedir. Malum fiyatlarda artmadı bu aslında büyük bir avantaj çünkü kredi faiz oranlarında bir hareket olduğunda konut fiyatları da yukarıya doğru çıkacaktır. Şu an aslında gayrimenkul almak için bir zaman oluştu ancak alışveriş olmuyor.

Brent Petrol fiyatlarındaki düşüş ve savaşın sekteye uğraması gibi nedenler altını tekrardan güçlendirdi. İnsanlar kısa vadede buradan bir cevap bekliyor. İnsanlar eldeki altınları elde etmek için evini arabalarını sattı, eğer bu koşullarda değerlendirme durumu olmazsa altının satış fiyatları gayrimenkulün altında kalabilir.”