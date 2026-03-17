Son Mühür- Sezona Kevin Durant takviyesiyle şampiyonluk ümidiyle başlayan Houston Rockets bir kez daha Alperen Şengün'ün yokluğunda ne kadar zorlandığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı.

Toyota Center'da Batı Konferansı dördüncüsü Rockets'a konuk olan Batı Konferansı üçüncüsü Lakers, yıldızlarının etkili oyunuyla sonuca gitti.



92-100'lük skorla kazanan Lakers'da Luka Doncic 36 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performansıyla galibiyette aslan payını alan oyuncu oldu.

Sezonun 43. galibiyetine imza atan Lakers'da LeBron James 18 ve Austin Reaves 15 sayıyla oynadı.

Lakers bu sonuçla son on maçtaki dokuzuncu galibiyetine uzanmış oldu.

Durant etkisiz kaldı...



Bu sezon 26. yenilgisini yaşayan Rockets'ta Jabari Smith Jr. 22 sayı, 8 ribaund, Amen Thompson 19 sayı, 12 ribaund, 5 asist ve Kevin Durant 18 sayı, 5 ribaund, 2 asist kaydetti. Houston'ın bu sezon saha içinde en önemli parçası olduğunu defalarca gösteren milli basketbolcu Alperen Şengün ise sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.