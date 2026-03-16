Son Mühür - İngiltere Preimer Lig’in 30. haftasında Liverpool, sahasında Tottenham’ı konuk etti. Anfield’da oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Puan kayıpları devam ediyor

Ev sahibi ekip, 18. dakikada Dominik Szoboszlai’nin golüyle öne geçti. Konuk takım ise 90. dakikada Richarlison’un kaydettiği golle skora denge getirdi. Bu sonucun ardından 49 puana yükselen Liverpool 5. sırada yer alırken, 30 puanda kalan taraf ise 16. basamakta kaldı.

Liverpool-Galatasaray maçı ne zaman?

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray’ı ağırlayacak. 18 Mart Çarşamba günü Anfield’da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta Rams Park’ta oynanan ilk mücadelede rakibini 1-0 mağlup etmişti. Galatasaray’a galibiyeti getiren gol ise Mario Lemina’dan gelmişti.

Turu geçen hangi takımla karşılaşacak?

Galatasaray, Liverpool’u saf dışı bırakması durumunda adını çeyrek finale yazdıracak. Sarı-kırmızılı ekip bu turda PSG – Chelsea eşleşmesinden çıkacak takımla karşı karşıya gelecek.